Для підготовки до НМТ закладам освіти рекомендували перейти з класно-урочного навчання на індивідуалізовано-групове.

У Києві останній дзвоник для школярів у цьому навчальному році пролунає 31 травня, інформують у Київській міській держадміністрації.

Таке рішення прийнято з урахуванням того, що школи Києва у 2023/2024 навчальному році не припиняли освітній процес, не змінювали терміни канікул, не корегували структуру навчального року та працювали за освітніми програмами, схваленими педагогічними радами – відповідно до графіка.

Також повідомляється, що в межах підготовки до національного мультимедійного тестування закладам освіти рекомендовано застосувати у травні 2024 року для випускників/випускниць 11-х класів модель трансформера. Тобто перейти з класно-урочного навчання на індивідуалізовано-групове.

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Видавати документи про освіту пропонується відповідно до такого графіка:

з 31 травня до 7 червня – свідоцтво про здобуття початкової освіти;

з 13 до 19 червня – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

з 20 до 26 червня – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Навчання під час війни: що відомо

Нагадаємо, влітку минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що освітній процес розпочнеться 1 вересня і триватиме до 28 червня 2024 року.

Обласним військовим адміністраціям та засновникам закладів освіти доручили забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації.

Українські школи самостійно обирають формат навчання, але в Міністерстві освіти рекомендували повернутися до очного у разі дотримання усіх заходів безпеки.

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