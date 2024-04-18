У Києві останній дзвоник для школярів у цьому навчальному році пролунає 31 травня, інформують у Київській міській держадміністрації.
Таке рішення прийнято з урахуванням того, що школи Києва у 2023/2024 навчальному році не припиняли освітній процес, не змінювали терміни канікул, не корегували структуру навчального року та працювали за освітніми програмами, схваленими педагогічними радами – відповідно до графіка.
Також повідомляється, що в межах підготовки до національного мультимедійного тестування закладам освіти рекомендовано застосувати у травні 2024 року для випускників/випускниць 11-х класів модель трансформера. Тобто перейти з класно-урочного навчання на індивідуалізовано-групове.
Видавати документи про освіту пропонується відповідно до такого графіка:
- з 31 травня до 7 червня – свідоцтво про здобуття початкової освіти;
- з 13 до 19 червня – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;
- з 20 до 26 червня – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.
Навчання під час війни: що відомо
Нагадаємо, влітку минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що освітній процес розпочнеться 1 вересня і триватиме до 28 червня 2024 року.
Обласним військовим адміністраціям та засновникам закладів освіти доручили забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації.
Українські школи самостійно обирають формат навчання, але в Міністерстві освіти рекомендували повернутися до очного у разі дотримання усіх заходів безпеки.