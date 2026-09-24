Коли закінчиться війна: демографиня назвала рік

Демографічна "ціна" війни для України становить близько 10 млн осіб, зазначила Лібанова.

Повномасштабна війна в Україні може завершитися в 2027 році. Таку думку висловила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв’ю "Телеграфу".

Вона не назвала конкретних причин свого прогнозу, але зазначила, що має таке відчуття. "Я чогось бачу (завершення війни – УНІАН). Я думаю, що наступного року все закінчиться. Я не знаю, чого я так вважаю. Відчуваю. Думаю, що в 2027 році все закінчиться", - сказала дослідниця.

Крім того, Лібанова вважає, що демографічна "ціна" війни для України становить близько 10 млн осіб. Вона пояснила, що в цю цифру входять не лише загиблі, а й люди, які виїхали за кордон, ненароджені через війну діти, а також інші демографічні наслідки повномасштабного вторгнення.

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При цьому демографиня зазначила, що зниження народжуваності та певні зміни смертності могли б відбуватися в Україні й без війни, але вона посилила ці процеси. Також Лібанова згадала й про міграцію та окупацію українських територій.

Вона висловила надію, що після завершення війни Україна зможе повернути значну частину людей, які виїхали, а також свої території.

При цьому Лібанова попередила, що навіть завершення війни не означатиме миттєвого зникнення демографічних проблем. Наслідки зберігатимуться й після війни, але частину нинішніх втрат можна буде компенсувати:

"Сподіваюсь, що багато ми повернемо: території, людей".

Демографічна ситуація в Україні

Нагадаємо, раніше директорка та співзасновниця Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук Елла Лібанова сказала, що Україна може повернути частину жінок, які виїхали за кордон через війну, якщо дасть їм можливість знову працювати за фахом.

На її думку, насамперед це стосується висококваліфікованих фахівчинь, які за кордоном далеко не завжди можуть реалізувати свої професійні навички та здібності. Вона зазначала, що хоча за кордоном українка почувається безпечніше, може добре заробляти, але водночас втрачає професійний статус.

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