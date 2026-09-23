За цей рік російська армія втратила майже 250 тисяч людей, - Зеленський

За його словами, населення 21 країни світу менше, ніж кількість російських військовослужбовців, які загинули за останні вісім місяців.

Тільки цього року, з січня по серпень, російська армія втратила 248 964 особи на полі бою в Україні. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський з трибуни ООН.

За його словами, населення 21 країни світу менше, ніж кількість російських військовослужбовців, втрачених за останні вісім місяців.

"Втративши стільки людей, Росія цього року зуміла захопити лише трохи більше тисячі квадратних кілометрів нашої землі, причому значну частину цієї території ми вже звільнили. Росія - це країна, яка й без українських земель має територію в 17 мільйонів квадратних кілометрів. Щоб додати до них ще тисячу квадратних кілометрів, Путін "витратив" по 248 осіб на кожен кілометр. Хтось досі вважає його розсудливим і поміркованим?", - сказав він.

Відео дня

Зеленський стверджує, що Україна має "відеопідтвердження кожної втрати російської сторони".

"І це не просто статистика - мова йде про людей. У нас є архів відеозаписів з безпілотників, на яких зафіксовано, як тисячі й тисячі росіян гинуть у зонах ураження.Це божевілля. Але вони все одно продовжують йти туди на смерть, бо саме цього хоче Путін", - додав президент.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагалися провести одразу дві наступальні операції з метою оточення Сил оборони в районах Дружківки та Добропілля. Однак українські захисники контратакували в цих районах, зірвавши плани РФ.

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