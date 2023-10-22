Судове оскарження протиправних дій чи бездіяльності органів слідства щодо Коломойського є переважно безрезультативним, каже Олександр Лисак.

Захист бізнесмена Ігоря Коломойського скаржиться, що судді не розглядають його скарги на органи слідства щодо систематичного порушення прав підзахисного.

Судове оскарження протиправних дій чи бездіяльності органів слідства є переважно безрезультативним й навіть має ознаки "саботування" зі сторони слідчих суддів, заявив адвокат Коломойського Олександр Лисак.

"Наприклад, подані до Печерського районного суду міста Києва скарги на постанову про відмову у наданні дозволу Ігорю Коломойському на побачення з дружиною не розглядаються вже більше місяця, і станом на зараз навіть не призначені до розгляду. Це при тому, що за правилами Кримінального процесуального кодексу України вони мають бути розглянуті протягом 72 годин. Більше того, подане до Шевченківського районного суду міста Києва клопотання про надання дозволу на побачення з дружиною, з незрозумілих причин за місяць навіть не було зареєстроване, що є грубим порушенням права на судовий захист та здійснення судового контролю за кримінальним провадженням", - заявив Лисак.

За словами захисту Коломойського, такі порушення суперечать основоположним принципам судового контролю та досудовим розслідуванням, а також праву на судовий захист, який має Коломойський згідно з положеннями національного та міжнародного законодавства.

Адвокат заявив, що сторона захисту має право оскаржити подібну бездіяльність судової системи, керуючись такими засадами кримінального провадження як законність, а також рівність всіх перед законом та судом. Лисак оголосив, що буде звертатися до всіх можливих правозахисних інстанцій та міжнародних організацій через відповідні порушення щодо свого підзахисного.

Коломойському відмовили у зустрічі з дружиною та позбавили ліків

23 вересня адвокат Олександр Лисак заявив, що його підзахисному Ігорю Коломойському незаконно відмовляють у зустрічі з дружиною. Він назвав це грубим порушенням Конституційних прав людини та вказав, що вбачає у деяких діях детектива Бюро економічної безпеки (БЕБ) та прокурора ознаки умисного зловживання наданою Коломойському законом можливістю побачитися з Іриною.

21 жовтня захист бізнесмена заявив, що Коломойського у СІЗО позбавили доступу до життєво необхідних ліків. За словами Лисака, його клієнт має цукровий діабет та панкреатит, тому потребує постійної медичної терапії. Однак в СІЗО відмовили Коломойському в доступу до препарату "Оземпік", який виписав йому лікар.

Нагадаємо, у вересні Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 509 млн грн (наразі розмір застави збільшено до 3,9 мільярда гривень).

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