Представники ЗМІ наразі уміло протистоять усім викликам інформаційної війни, протидіячи дезінформації, зазначив Наєв.

Командувач сил оборони Сергій Наєв звернувся до журналістів з нагоди їхнього професійного свята, яке відзначається 6 червня, - Дня журналіста.

Відповідний запис опубліковано у Facebook Командування об'єднаних сил ЗС України.

У своєму відеозверненні генерал-лейтенант Наєв наголосив, що на сьогодні журналістам доводиться безперервно й напружено працювати у пошуках найоптимальнішого, реалістичного та об’єктивного висвітлення подій. Крім того, представники ЗМІ наразі уміло протистоять усім викликам інформаційної війни, протидіячи дезінформації.

"З початком повномасштабного вторгнення ви (журналісти, - УНІАН.) перебуваєте на передових рубежах війни, оперативно висвітлюючи жахливі події воєнного безумства. Ви не зважаєте на втому, втрачаєте іноді здоров’я та життя задля донесення спільноті кривавих картин, на які здатний міжнародний тероризм нового типу", - наголосив Наєв.

Також він додав, що журналісти першими показали світу обличчя героїв, розповіли про їхню мужність і самопожертву у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

"Завдяки вам (журналістам, - УНІАН.) цивілізований світ побачив увесь біль, страждання та муки дітей, жінок, людей похилого віку. Незважаючи на труднощі з отримання інформації, Ви вміло доносите правду, розвінчуючи справжні наміри країни-агресора", - додав командувач сил оборони.

Він побажав журналістам і надалі бути носіями правди та величі українського народу, побажав їм миру і спокою та щоб їхні оселі наповнилися радісним дитячим сміхом.

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