Доктор Комаровський вважає, що фізичне навантаження у дітей має бути щодня, але не в тому вигляді, у якому це зараз відбувається на уроках фізкультури.

Замість уроків фізкультури в школі, які не приносять ніякої користі, дітям краще займатися спортом після уроків.

Про це розповів доктор Євген Комаровський, пише "Україна 24".

Він вважає, що фізичне навантаження у дітей має бути щодня, але не в тому вигляді, в якому це зараз відбувається.

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"Діти повинні мати щодня мінімум 40 хвилин фізичного навантаження. Не два уроки фізкультури на тиждень, з яких 15 хвилин "направо-наліво, повернись, розподілись, кругом, бігом". А саме фізичного навантаження. Воно за великим рахунком у школі повинно бути щодня, на свіжому повітрі. Після уроків діти не повинні бігти додому, не повинно бути уроків фізкультури. Треба позайматися у школі й залишитися на спорт. Щодня! Ось як треба міняти все. Ось РНБО про що поговорити б", - сказав Комаровський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Комаровський розкритикував політику Міністерства освіти і науки України, спрямовану на зниження фізичного навантаження школярів. Він вважав, що шкільна програма в Україні має бути змінена таким чином, щоб уроки фізкультури проводилися хоча б раз на день. При цьому батькам самим потрібно всіляко стимулювати фізичну активність дітей

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Автор: Олександр Топчій