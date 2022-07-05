Комендантська година в Миколаєві тепер буде коротшою.

Відсьогодні, 5 липня, в Миколаєві буде скорочено тривалість комендантської години.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.

"З сьогоднішнього дня комендантська година в Миколаєві триватиме з 23:00 до 06:00", - написав він.

Зазначається, що до цього комендантська година в місті діяла з 22:00 до 06:00.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Супротивники, зокрема, не раз обстрілювали Миколаїв та область, було багато жертв.

Сьогодні, 5 липня, зранку окупанти вчергове обстріляли Миколаїв.

Внаслідок ранкових обстрілів Миколаєва вибуховою хвилею та уламками у 7 багатоповерхівках було вибито понад 200 вікон. Деякі мешканці дістали легкі поранення, тому від медичної допомоги відмовились.

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