Законопроект Зеленського супроводжує зображення великого Державного Герба, яке пропонується затвердити.

На сайті Верховної Ради з’явився текст законопроекту про великий Державний Герб України. Він був внесесений президентом Володимиром Зеленським до Верховної Ради як невідкладний.

29 червня текст законопроекту та супровідні документи були опубліковані на офіційному сайті Верховної Ради.

Сам документ містить опис великого Державного Герба

"Державний Герб України є державним символом України, головним елементом якого є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України) золотого кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом – зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту; щит тримають: з лівого боку – лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого – воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького); під щитом – стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою – два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору", - сказано в описі.

У додатках до законопроекту опублікували кольорове зображення Великого Герба.

Де має використовуватись великий Державний Герб

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У документі зазначається, що великий Державний Герб повинен прикрашати: офіційні символи президента, велику державну печатку України, печатки президента, Верховної ради, Кабінету міністрів, Конституційного та Верховного судів, фасади будівель резиденції президента в Києві, фасади будівель ВР, Кабміну, КСУ та Верховного суду, а також зали засідань ВР та грошові знаки України за рішенням Національного банку.

Цей закон в разі його ухвалення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та буде введений в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Що цьому передувало

Минулого року Міністерство культури та інформаційної політики провело конкурс на визначення кращого ескізу великого Державного Герба України.

У листопаді 2020 року Оргкомітет з підготовки та проведення конкурсу на великий Державний Герб України визначив кращий ескіз, який затверджуватиме Верховна Рада.

Журі отримало 125 робіт, з яких до конкурсу було допущено 112, було проведено кілька турів голосування для визначення переможця. Перемогла робота Олексія Кохана, яка виконана в авторському стилі і не має жодних запозичень або чужих елементів, та яка відображує ідею соборності і єдності України.

З лівого боку на ескізі зображена фігура архангела Михаїла (представляє центральну Україну чи Наддніпрянщину), з правого боку - фігура Лева (як символ Західноукраїнської народної республіки у 1918 році). Посередині між ними - зображення сучасного малого герба на синьому щиті. Також у верхній частині ескізу знаходиться хоругва, а на ній зображено козака з мушкетом (уособлює південну і південно-східну Україну).

У грудні результат конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України оскаржили в Окружному адмінсуді Києва.

В лютому 1992 року Верховна Рада своєю постановою затвердила Державний Герб України, який має статус малого герба - золотий Тризуб на синьому щиті. Проводилося кілька конкурсів щодо великого Герба, але вони були безрезультатними.

Відповідно до Конституції, «великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої держави Володимира Великого (малий Державний Герб України)».

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Автор: Олег Давигора