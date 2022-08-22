Від обов'язку платити за отримані комунальні послуги українців ніхто не звільняв. Але є винятки.

Деякі українці на тлі заборони на примусове стягнення боргів за комуналку не поспішають їх повертати. Проте, платити за комунальні послуги потрібно, а віддати борги за них все ж доведеться.

Про це розповіли юристи smartsolutions.ua.

За словами експертів, Кабмін раніше ухвалив постанову, що забороняє:

нараховувати і стягувати неустойки, виробляти інфляційні нарахування, відсотки річних через заборгованість, утвореної за неповне та/або несвоєчасне внесення населенням плати за ЖКП;

припиняти або обмежувати надання послуг ЖКГ через борги.

"Хоча на час дії воєнного стану заборонені будь-які штрафні санкції через неможливість сплати комуналки, обов'язок сплати комунальних послуг не скасовувався. Тобто після закінчення воєнного стану погасити заборгованість все ж доведеться, однак без нарахування штрафних санкцій за заборгованість", - зазначили юристи.

Не обійшлося без винятків. Якщо людина не проживала в своєму будинку / квартирі більше 30 днів і у неї немає лічильників обліку, комуналку можна не оплачувати, за винятком поставки теплоенергії. При цьому свою відсутність треба підтвердити документально.

Не платити за комунальні послуги також дозволено в тому випадку, якщо вони виявлялися не в повному обсязі або неякісно.

Раніше Верховна Рада заборонила примусове виконання рішень судів про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.