Деякі українці на тлі заборони на примусове стягнення боргів за комуналку не поспішають їх повертати. Проте, платити за комунальні послуги потрібно, а віддати борги за них все ж доведеться.
Про це розповіли юристи smartsolutions.ua.
За словами експертів, Кабмін раніше ухвалив постанову, що забороняє:
- нараховувати і стягувати неустойки, виробляти інфляційні нарахування, відсотки річних через заборгованість, утвореної за неповне та/або несвоєчасне внесення населенням плати за ЖКП;
- припиняти або обмежувати надання послуг ЖКГ через борги.
"Хоча на час дії воєнного стану заборонені будь-які штрафні санкції через неможливість сплати комуналки, обов'язок сплати комунальних послуг не скасовувався. Тобто після закінчення воєнного стану погасити заборгованість все ж доведеться, однак без нарахування штрафних санкцій за заборгованість", - зазначили юристи.
Не обійшлося без винятків. Якщо людина не проживала в своєму будинку / квартирі більше 30 днів і у неї немає лічильників обліку, комуналку можна не оплачувати, за винятком поставки теплоенергії. При цьому свою відсутність треба підтвердити документально.
Не платити за комунальні послуги також дозволено в тому випадку, якщо вони виявлялися не в повному обсязі або неякісно.
Раніше Верховна Рада заборонила примусове виконання рішень судів про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.