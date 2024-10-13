Згідно із повідомленням ТЦК, наразі вирішується питання притягнення чоловіка до відповідальності.

У Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на скандал навколо висловів місцевого бізнесмена.

На сторінці ТЦК в соціальній мережі Facebook помідомляється, що наразі діям гендиректора Steko Сергія Положая надають правову оцінку. Крім того, вирішується питання притягнення чоловіка до відповідальності. У центрі назвали його поведінку ганебною та протиправною:

"Громадянин Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим відношенням не лише до військового обов’язку, але й до військовослужбовців. І не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику".

Конфлікт з ТЦК у Дніпрі

Нагадаємо, раніше у мережі поширили відео, на якому чоловік нецензурно лається в бік співробітника Територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Згодом стало відомо, що мова йде про гендиректора компанії з виробництва металопластикових вікон Steko. Він сказав, що під час перевірки документів показав військовий квиток з оновленими даними та продовжену до 1 листопада повістку, однак його запросили проїхати до ТЦК.

Також Положай опублікував у мережі пост, в якому сказав, що представників центрів "треба бити".

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