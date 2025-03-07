Також він розповів про проблеми у війську.

Мільйон гривень, який у вигляді бонусу пропонують контрактникам віком до 25 років, у порівнянні з ризиками, яким бійці наражаються на війні, не так уже й багато.

Таку думку в інтерв'ю "Українській правді" висловив 26-річний Герой України Іван Чорний (позивний "Берлін"), який нещодавно приєднався до 412-го полку безпілотних систем "NEMESIS". Чоловік вступив до лав Збройних сил України, коли йому було лише 23 роки. За його словами, жодні гроші не компенсують втрачене життя:

"Чому всі думають, що мільйон - космічна сума? Так, це плюс. Було б добре, якби всі отримували такий стимул. Але, повірте, все, що відбувається на "нулі", не вартує і десяти мільйонів. Ти просто ставиш на кін своє життя".

За словами Івана, є думка, що бійці на передовій отримують великі зарплати, але насправді все не так ідеально. Зокрема, дуже багато грошей доводиться витрачати на транспорт, амуніцію, дрони. Не кажучи про те, що не все добре з виплатами "бойових".

Відео дня

"Із власного досвіду - коли був на ротації на "нулі", отримував менше "бойових", ніж люди, які сиділи на командному пункті за 20 кілометрів від Слов'янська", - розповів "Берлін".

Боєць додав, що часто командири розставляють на вигідні посади своїх знайомих - кумів, сватів, братів, друзів, які самі вирішують, скільки отримуватимуть преміальних. "Впевнений, що до кінця війни на кітелях цих командирів медальки нікуди буде вішати. Бо як усе відбувається? Вражається якась техніка - хто молодець? Командир!" - каже військовий.

На його думку, пріоритет має бути іншим - оберігати й забезпечувати всім необхідним простих солдатів. Тих, хто тижнями сидить в окопах та виконує бойові завдання в найважчих умовах, де "ні поїсти, ні покупатися".

Мільйон гривень за контракт

Як повідомляв УНІАН, у лютому українське Міністверство оборони представило проєкт "Контракт 18-24". Згідно із ним, українці віком 18-24 років можуть заключити контракт на військову службу строком в один рік.

Добровольцям обіцяють виплатити 1 мільйон гривень, а також до 120 тисяч гривень щомісяця + доплати за бойові завдання, соціальні пільги, можливість самостійно обирати місце проходження військово-лікарської комісії, іпотеку 0.0% річних та інші бонуси.

Вас також можуть зацікавити новини: