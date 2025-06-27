Міністерство оборони України готове вдосконалювати мотиваційний пакет і пропонувати ще більше стимулів для молодих людей 18-24 років, які приймають рішення укласти контракт на військову службу. Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в розмові з журналістами.
Він наголосив, що робота йде постійно – через аналіз даних, опитування, фокус-групи. За словами міністра, після детального аналізу бойових дій, у яких брали участь молоді військовослужбовці, які пішли служити за контрактом 18-24, військові командири високо оцінили їхню витримку, професіоналізм і рішучість.
"Приблизно два тижні тому Міноборони отримало структуровані зворотні звіти з фронту, які підтвердили: незважаючи на скепсис, підрозділи з контрактниками 18-24 показують ефективні результати. Це стало важливим моральним поштовхом для усієї системи", - сказав Умєров, додавши, що ця програма постійно аналізується за трьома критеріями: фінансові умови, кількісний склад, якість підготовки.
При цьому Умєров наголосив, що питання зниження мобілізаційного віку не розглядається, проте будуть додані стимулюючі пропозиції для служби за контрактом тих, кому 18-24 роки.
"Контрактники 18–24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії у боях. Ми побачили їх на полі бою – і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту", - підкреслив Умєров.
"Контракт 18-24": актуальні новини
Як повідомляв УНАН, в Україні є можливість для добровольців віком 18-24 років укласти контракт на військову службу. Ним передбачена одноразова виплата у розмірі 1 мільйон гривень.
На сьогодні перелік доступних посад для добровольців за проєктом "Контракт 18-24" збільшено з 9 до 18 найменувань.
У квітні 2025 року до переліку посад додані такі нові позиції: старший стрілець-номер обслуги; кулеметник; кулеметник-розвідник; старший навідник; розвідник-навідник; розвідник-номер обслуги; розвідник-радіотелефоніст; розвідник-оператор; старший розвідник-стрілець-снайпер. Раніше були запроваджені посади : стрілець; старший стрілець; стрілець-снайпер; стрілець-санітар; помічник гранатометника; гранатометник; старший гранатометник; розвідник; старший розвідник.