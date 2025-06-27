Міністр повідомив, що контрактники 18-24 років продемонстрували високу готовність і впевненість у боях.

Міністерство оборони України готове вдосконалювати мотиваційний пакет і пропонувати ще більше стимулів для молодих людей 18-24 років, які приймають рішення укласти контракт на військову службу. Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в розмові з журналістами.

Він наголосив, що робота йде постійно – через аналіз даних, опитування, фокус-групи. За словами міністра, після детального аналізу бойових дій, у яких брали участь молоді військовослужбовці, які пішли служити за контрактом 18-24, військові командири високо оцінили їхню витримку, професіоналізм і рішучість.

"Приблизно два тижні тому Міноборони отримало структуровані зворотні звіти з фронту, які підтвердили: незважаючи на скепсис, підрозділи з контрактниками 18-24 показують ефективні результати. Це стало важливим моральним поштовхом для усієї системи", - сказав Умєров, додавши, що ця програма постійно аналізується за трьома критеріями: фінансові умови, кількісний склад, якість підготовки.

Відео дня

При цьому Умєров наголосив, що питання зниження мобілізаційного віку не розглядається, проте будуть додані стимулюючі пропозиції для служби за контрактом тих, кому 18-24 роки.

"Контрактники 18–24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії у боях. Ми побачили їх на полі бою – і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту", - підкреслив Умєров.

"Контракт 18-24": актуальні новини

Як повідомляв УНАН, в Україні є можливість для добровольців віком 18-24 років укласти контракт на військову службу. Ним передбачена одноразова виплата у розмірі 1 мільйон гривень.

На сьогодні перелік доступних посад для добровольців за проєктом "Контракт 18-24" збільшено з 9 до 18 найменувань.

У квітні 2025 року до переліку посад додані такі нові позиції: старший стрілець-номер обслуги; кулеметник; кулеметник-розвідник; старший навідник; розвідник-навідник; розвідник-номер обслуги; розвідник-радіотелефоніст; розвідник-оператор; старший розвідник-стрілець-снайпер. Раніше були запроваджені посади : стрілець; старший стрілець; стрілець-снайпер; стрілець-санітар; помічник гранатометника; гранатометник; старший гранатометник; розвідник; старший розвідник.

Вас також можуть зацікавити новини: