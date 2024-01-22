Планується запроваджувати спільний прикордонний та митний контроль, обмін митними базами даних, а також продовжувати модернізацію наших пунктів пропуску.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з главою уряду Польщі Дональдом Туском питання розбудови прикордонної інфраструктури та логістики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шмигаль заявив на брифінгу з Туском сьогодні у Києві.

За словами Шмигаля, разом із польським колегою вони обговорили багато питань двосторонньої співпраці.

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"Важливо, що ця співпраця є, і має бути взаємовигідною. Це і питання безперешкодного руху товарів через наші кордони. Вважаємо, що на сьогодні питання вирішено. Кордон розблоковано. І спільна робота дає результат. Зі свого боку ми пообіцяли докласти максимум зусиль для того, щоб не нашкодити та підтримати польських фермерів та перевізників. Ми також очікуємо, що і Польща зробить кроки для зняття обмежень для українських фермерів", - сказав він.

Прем'єр також розповів, що в ході зустрічі було обговорено питання розбудови прикордонної інфраструктури та логістики.

"Ми обговорили та хочемо запроваджувати спільний прикордонний та митний контролі, обмін митними базами даних, а також продовжувати модернізацію наших пунктів пропуску. Крім цього, ми обговорили питання створення ще чотирьох нових пунктів пропуску на додачу до нині наявних 14. Також я запропонував пану прем'єр-міністру розглянути можливість участі польської сторони у будівництві автобану Краківець-Львів-Броди-Рівне", - зазначив Шмигаль.

Також він повідомив, що сьогодні мова йде про перезавантаження відносин між урядами України та Польщі.

"Це перезавантаження відбувається на умовах рівності та взаємодопомоги, умовах партнерства та спільної мети - незалежності та добробуту наших країн та народів. Ми - стратегічні партнери, ми союзники та друзі", - заявив Шмигаль.

Крім цього, він поінформував, що за 698 днів від початку повномасштабної війни Польща надала Україні озброєння і техніки на суму майже 3,5 млрд доларів.

Зокрема, за словами очільника уряду, йдеться про сотні танків, літаки, вертольоти, системи ППО, зенітно-ракетні комплекси, БМП, БТР, протитанкові засоби, артилерію та боєприпаси.

Відносини України та Польщі - останні новини

Польща надає новий оборонний пакет Україні. Про це у понеділок, 22 січня, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який прибув із візитом до Києва вперше після свого призначення у грудні 2023 року. Він провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це польський кредит для України. Обговорили ми сьогодні з паном прем’єр-міністром і можливості щодо спільного майбутнього виробництва зброї", – повідомив президент України.

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