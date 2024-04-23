Цей колишній депутат Запорізької міськради у 2001 році вже був засуджений до 6 років тюрми за планування держперевороту в Україні.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ексдепутат-комуніст, який наводив російські ракети на Запоріжжя.

Згідно з повідомленням СБУ, саме за його координатами росіяни здійснили серію повітряних ударів по місту у квітні-травні 2022 року. Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне із промислових підприємств регіону.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента у травні 2023 року. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.

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Як зазначають в СБУ, зловмисником є колишній депутат-комуніст Запорізької міськради, якого у 2001 році засудили до 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

Наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця розташування ЗСУ та оборонних заводів України. Щоб виконати ворожу вказівку, зрадник "втемну" випитував потрібну йому інформацію у колишніх однопартійців. Потім агент особисто виїжджав на місцевість, де проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Отримані відомості передавав до ФСБ через популярний месенджер з детальним описом потенційної цілі та прилеглої місцевості.

На підставі зібраних доказів суд визнав ексдепутата винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суди над зрадниками в Україні

У 2001 році Чернігівський обласний суд виніс вирок у справі двох так званих заколотників, які, згідно із заявами Служби безпеки України, планували державний переворот та зміну конституційного ладу в Україні. Звинуваченим Валентину Булахову та Юрію Петровському інкримінували також захоплення Чорнобильської АЕС, підрив гребель Київського водосховища і плани викрадення Президента України. Булахова, який визнав свою провину, засуджено до 3 років умовно, а Петровського - до 6 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправно-трудовій колонії. Петровського також було позбавлено звання майора.

У Дніпрі оголосили вирок зраднику, який готував удари по військових обʼєктах області та підприємствах енергетики. В СБУ кажуть, він наводив російські ракети на Придніпровську ТЕС і відстежував українські системи протиповітряноі оборони. Чоловіка затримали торік у січні, коли він саме проводив розвідку.

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