Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених, яких привозять з вокзалу після ракетного удару.
Про це заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
За його словами, після обстрілів у Краматорську постраждалих людей оперують 30-40 хірургів одночасно.
"Багато людей важких, без рук, ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно", - сказав Гончаренко.
Він додав, що уламки ракети знайшли в 40 метрах від епіцентру удару, що свідчить про її високу потужність.
Гончаренко також заявив, що в момент обстрілу на вокзалі знаходилося близько 4 тисяч осіб, які очікували на евакуацію.
Тим часом місцеві волонтери просять допомогти з евакуацією поранених із Краматорська в Дніпро.
Російські окупанти обстріляли Краматорськ
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська. Поліція і рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих і поранених людей.
За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донеччини до безпечних областей України.
В результаті удару, за оновленими даними, загинули 35 дорослих і четверо дітей. Дії окупантів кваліфіковані за 438 статтею Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни.