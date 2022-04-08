У момент обстрілу на вокзалі Краматорська перебувало близько 4 тисяч людей, які очікували на евакуацію.

Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених, яких привозять з вокзалу після ракетного удару.

Про це заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

За його словами, після обстрілів у Краматорську постраждалих людей оперують 30-40 хірургів одночасно.

"Багато людей важких, без рук, ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно", - сказав Гончаренко.

Він додав, що уламки ракети знайшли в 40 метрах від епіцентру удару, що свідчить про її високу потужність.

Гончаренко також заявив, що в момент обстрілу на вокзалі знаходилося близько 4 тисяч осіб, які очікували на евакуацію.

Тим часом місцеві волонтери просять допомогти з евакуацією поранених із Краматорська в Дніпро.

Російські окупанти обстріляли Краматорськ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська. Поліція і рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих і поранених людей.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донеччини до безпечних областей України.

В результаті удару, за оновленими даними, загинули 35 дорослих і четверо дітей. Дії окупантів кваліфіковані за 438 статтею Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни.

Вас також можуть зацікавити новини: