Леонід Кравчук нагадав, що в Україні було три мільйони членів КПРС.

Перший президент України Леонід Кравчук пояснив, чому за його президентства не розсекретили архіви КДБ.

Про це він розповів у ток-шоу "Право на владу".

Кравчук нагадав, що в Україні було три мільйони членів КПРС.

"Якщо тоді б зразу, коли Україна стала незалежною, і у Верховній Раді з 450 народних депутатів 370 були комуністами - уявіть собі, як можна було в цій ситуації приймати антикомуністичні рішення. Вони просто не голосувалися. І треба було, як Іван Плющ робив це - він просто збирав людей групками: одних просив, одним загрожував, одним обіцяв для того, щоб проголосували. Тому я знаю, що це було", - пояснив Кравчук.

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Розсекречення архівів КДБ

Згідного одного з чотирьох законів про декомунізацію, які були ухвалені в 2015 році, всі "комуністичні" документи повністю відкриті. Діяльність радянських спецслужб і НКВС розсекретив закон «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років». Українські громадяни, чиїх рідних репресували у ті часи, отримали змогу розшукати інформацію про них, а історики – досліджувати трагічну епоху.

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Автор: Олег Давигора