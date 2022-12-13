Вона триватиме з 23:00 до 05:00.

Військова адміністрація Кривого Рогу скоротила комендантську годину в місті на годину.

Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Telegram.

"Від сьогодні комендантська година в Кривому Розі скорочується і буде тривати з 23:00 до 05:00", - зазначив він.

Раніше комендантська година в Кривому Розі тривала з 22:00 до 5:00.

Війна в Україні: ситуація в Кривому Розі

Кривий Ріг часто потрапяє під удари та ракетні атаки рашистів. Так, 27 листопада Росія атакувала місто. Згодом також стало відомо, що рашисти влучили двома ракетами по залізничній інфраструктурі у Лозуватській громаді Криворізького району.

5 грудня, під час чергового ракетного удару РФ по Кривому Рогу, одна людина загинула, троє - отримали поранення. Ворог поцілив у промислове підприємство міста. У той день мешканці Кривого Рогу чули декілька потужних вибухів.

Ввечері 6 грудня у Кривому Розі пролунав черговий вибух. На той момент повітряну тривогу не оголошували. Вілкул повідомив про "прильоти". Так, ракетний удар рашистів знову був націлений на мирне місто. Ворог поцілив по об'єкту промислової інфраструктури.

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