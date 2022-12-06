Ввечері 6 грудня у Кривому Розі пролунав вибух. На той момент повітряну тривогу не оголошували.
Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі вже прокоментував ситуацію. Відомо про "прильоти".
Так, ракетний удар рашистів знову був націлений на мирне місто. Ворог поцілив по об'єкту промислової інфраструктури.
Вибухи у Кривому Розі: ворожі "прильоти" у місті
Кривий Ріг часто потрапяє під удари та ракетні атаки рашистів. Так, 27 листопада Росія атакувала місто. Згодом також стало відомо, що рашисти влучили двома ракетами по залізничній інфраструктурі у Лозуватській громаді Криворізького району.
5 грудня, під час чергового ракетного удару РФ по Кривому Рогу, одна людина загинула, троє - отримали поранення. Ворог поцілив у промислове підприємство міста. У той день мешканці Кривого Рогу чули декілька потужних вибухів.