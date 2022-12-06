Тривоги у місті не було.

Ввечері 6 грудня у Кривому Розі пролунав вибух. На той момент повітряну тривогу не оголошували.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі вже прокоментував ситуацію. Відомо про "прильоти".

Так, ракетний удар рашистів знову був націлений на мирне місто. Ворог поцілив по об'єкту промислової інфраструктури.

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Вибухи у Кривому Розі: ворожі "прильоти" у місті

Кривий Ріг часто потрапяє під удари та ракетні атаки рашистів. Так, 27 листопада Росія атакувала місто. Згодом також стало відомо, що рашисти влучили двома ракетами по залізничній інфраструктурі у Лозуватській громаді Криворізького району.

5 грудня, під час чергового ракетного удару РФ по Кривому Рогу, одна людина загинула, троє - отримали поранення. Ворог поцілив у промислове підприємство міста. У той день мешканці Кривого Рогу чули декілька потужних вибухів.

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