Автор документа зазначив, що багато жителів столиці святкуватимуть не вдома.

Жителі Києва просять скасувати комендантську годину на одну добу. Йдеться про новорічну ніч - з 31 грудня на 1 січня.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської ради. Автор документа Тимофій Мельник зазначив, що таке рішення необхідне, тому що багато жителів столиці святкуватимуть не вдома.

"Вважаю, що варто скасувати комендантську годину на Новий рік, оскільки все одно багато людей буде повертатися від друзів/родичів, далеко не у всіх буде можливість залишитися на нічліг там, де святкували", - вважає автор петиції.

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Зараз документ підписали 666 осіб з необхідних 6 тисяч. До кінця збору підписів залишилося 58 днів.

Новий Рік-2023 у Києві - що відомо

Через війну в цьому році питання святкування Нового року викликає багато суперечок і негативних емоцій. Влада Києва вирішила поставити ялинку на Софійській площі, але відмовилися від ілюмінації та традиційного ярмарку. При цьому головну ялинку в цьому році поставить місцевий бізнес за свої гроші.

Своєю чергою полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що українцям треба бути вкрай обережними на новорічні свята, бо росіяни можуть готувати атаки.

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