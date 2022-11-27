Місцевих мешканців закликали залишатися в укриттях.

У неділю, 27 листопада, ранок для низки областей України почався з повітряних тривог. Станом на 8:20 відомо, що Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Так, спочатку з'явилася інформація від місцевих пабліків про те, що у місті пролунали вибухи. Згодом цю інформацію підтвердив очільник військової цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Також він закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях: "Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь в укриттях".

Оновлено. О 9:05 голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про "прильоти" у Кривому Розі:

Відео дня

"Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури. Серйозні руйнування. Всі деталі з’ясовуються".

Де оголошено повітряні тривоги вранці 27 листопада 2022

Ранок 27 листопада став тривожним для жителів Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської та Луганської областей.

Як минула ніч на 27 листопада в українських регіонах

Вночі окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Майже 9 годин тривала повітряна тривога, було 5 ворожих обстрілів з тимчасово окупованого Енергодара. Поцілили по двох громадах - Червоногригорівській та Марганецькій.

Крім того, у ніч на 27 листопада російські загарбники завдали ракетних ударів по передмістю Запоріжжя. Пошкоджено будівлю і паркан.

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