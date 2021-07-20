Вимога перескласти іспит лише за рік не сприяла покращенню якості освіти. Тому вперше за весь час існування іспиту вона була змінена.

Випускники медичних вищих навчальних закладів зможуть перескласти КРОК вже у цьому році. МОЗ забезпечило рівний доступ до перездачі іспиту усім випускникам 2020-2021 років, які обирали певні спеціальності.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, міністерство юстиції України зареєструвало Наказ МОЗ від 23 червня 2021 року № 1266 "Про затвердження змін до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація".

Раніше перескладати КРОК можна було тільки через рік. Але, як зазначили у МОЗ, така процедура не сприяла покращенню якості освіти. Тому вперше за весь час існування іспиту вона була змінена і здобувачі, які не склали атестацію, можуть повторно її скласти протягом року. А відтак, отримати дипломи про вищу освіту та перейти на навчання в інтернатуру.

Читайте такожЛьвів'янин врятував двох потопаючих жінок і дитину: очевидці влаштували йому овації (відео)"Таке рішення МОЗ ухвалило, щоб забезпечити рівні права випускникам спеціальностей, які складали інтегрований іспит "Крок" (у формі ЄДКІ) і мали змогу повторно перездати його через 2 місяці після першої спроби, та випускникам спеціальностей ("Лікувальна справа", "Педіатрія" та "Медична психологія"), які вимушені були чекати повторної спроби рік, до червня 2022 року", - додається у повідомленні від Міністерства.

Найближчим часом Центр тестування при МОЗ України повідомить про дати додаткового перескладання.

Іспит КРОК 2 проводився в травні-червні 2021 року. На іспит КРОК 2 "Загальна лікарська підготовка" було зареєстровано 7360 українських та 3322 іноземних студентів. З’явилися на складання – 7316 та 3210 студентів відповідно. Не склали іспит 718 студентів, серед них 276 (3,8%) - громадяни України, 442 (13,8%) - іноземні громадяни.

КРОК - довідка УНІАН

Законом України "Про вищу освіту" встановлено, що атестація осіб на бакалаврському та магістерському рівнях освіти може містити єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), що складається з: інтегрованого тестового іспиту “КРОК”; об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту; іспит з англійської мови професійного спрямування.

У разі нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту здобувач має право повторно скласти іспит не більше одного разу. Повторне складання іспиту раніше допускалося протягом одного року з дня проведення першого іспиту.

Раніше УНІАН повідомляв, що вчителька з Одещини відважилася скласти ЗНО з біології разом зі своїми учнями. Вже відомі її результати.

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Автор: Поліна Кузенко