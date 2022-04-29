Жінка відмовилася евакуюватися, бо не захотіла лишати собаку.

На Київщині бабуся стала зіркою мережі через фото, на якому вона кутала песика у хустку та рятувала тварину від обстрілів. Жінці було дуже страшно, проте вона відмовилася евакуюватися без собаки та разом з ним пережила бомбардування.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

Марія Юхимівна з Горенки стала зіркою соцмереж. Вона не покинула свою Боню, коли для собачки не знайшлося місця під час евакуації з-під обстрілів рашистів.

Бабусю з Київщини тепер знає уся Україна. Фотограф зробив світлину, на якій жінка стоїть поруч з песиком, закутаним у хустку. Так бабуся намагалася вберегти Боню від обстрілів. Вона закривала собачці вушка, аби та не постраждала під обстрілами.

Уламки від ракет прилітали прямо у подвір'я бабусі. Їй пропонували евакуюватися, проте вона вирішила залишитися із Бонею.

"Мені вона як дитина була, і мені її було так шкода. Я вам розказати не можу, яка вона розумна... Як бахнуло, вона мені сльози лиже", - розповіла жінка.

Чотирічна Боня від обстрілів посивіла. Бабуся ніжно цілує собачку у носик, нині вони обоє знову вчаться жити. Проте у жінки майже не висихають сльози на очах. Вона дуже сумує за своєю родиною, її онук нині воює за Україну на Донбасі. А його донька та жінка виїхали за кордон.

У будинку бабусі вибило вікна, уламками потрощило дах. Проте вона не жаліється, бо рада, що хата хоча б трохи вціліла. У травні бабусі виповниться 80 років. Вона чекає кінця весни не через день народження. Вона хоче саджати картоплю.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що 80-річна бабуся з Вінниці зробила собі патріотичне тату. Малюнок їй "набивала" онука.

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