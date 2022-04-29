Жінка сумує за Батьківщиною, нині вона мешкає у Польщі.

80-річна бабуся з Вінниці зробила патріотичне татуювання. На нозі жінки тепер зображені тризуб і колоски. Малюнок їй "набивала" онука.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

Надія Родіонова наважилася на патріотичне тату, бо дуже сумує за Батьківщиною. Від війни вона була змушена тікати до Польщі, там живе її онука.

Саме онука "набила" бабусі тату. Малюнок символізує сильних і мужніх духом. Вінничанка не шкодує, адже вважає усіх українців саме такими - сильними та мужніми. Жінка довго не вагалася, вона одразу погодилася зробити тату.

"Зробила тату заради України. Мені зробила моя онучка. Я люблю дуже Україну, хочу миру", - розповіла бабуся з Вінниці.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що пенсіонерка вивезла з оточеного Маріуполя свого півня. Жінка зауважила, що птах пережив з нею обстріли і голод, тому вона не змогла його залишити.

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