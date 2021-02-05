Громадяни України не досить впевнені у захисті з боку правоохоронних органів, але й не висловлюють високу підтримку щодо надання права на приватне володіння короткоствольною вогнепальною зброєю для самозахисту.
Читайте такожОбстріл дітей у Тернополі: підозрюваного заарештували (відео)Як передає кореспондент УНІАН, такі результати опитування щодо відчуття безпеки і запиту громадян на право збройного самозахисту презентувала сьогодні на прес-конференції заступник директора дослідницької агенції Info Sapiens Інна Волосевич.
За даними дослідження, в українському суспільстві довіра до судів та правоохоронних органів є досить низькою: судам довіряють лише 21% опитаних, стільки ж органам прокуратури, Міністерству внутрішніх справ – 27%, поліції – 40%.
Характерним є те, що респонденти оцінюють рівень злочинності в своєму населеному пункті меншим, ніж в інших. Більшість респондентів оцінюють рівень злочинності по країні як дуже високий, тоді як лише 29% вважають так щодо власного населеного пункту. 62% опитаних почуваються в безпеці, коли йдуть ввечері додому. Більш безпечними місця свого проживання вважають жителі сіл та невеликих міст.
Також 62% респондентів переконані, що за безпеку громадян відповідає поліція, а 34% – що це власна справа кожного. Більше звикли покладатися на себе, ніж на поліцію, у невеликих населених пунктах.
За результатами опитування, 38% вважають, що їхня безпека поліпшиться з реформуванням поліції, а 21% – що тоді, коли громадянам нададуть можливість носити з собою вогнепальну короткоствольну зброю для самозахисту. Ще 17% вважають, що їхній безпеці сприятиме запровадження місцевої поліції, так званих шерифів.
Близько половини опитаних вважають, що у разі загрози зможуть самі себе захистити. Переважно це молоді люди й чоловіки. Також половина опитаних вважає, що поліція їх не захистить у разі небезпеки.
Цікаво, що майже 20% заявили, що в поліцію про злочин слід повідомляти вже після його скоєння, коли злочинець зникне з місця події. Вони аргументують, що так безпечніше.
Відносна більшість вважає, що у випадку протиправних дій треба спочатку захищатися самому, а потім вже викликати поліцію. 33% вважають, що спочатку треба ховатися або втікати, і після цього викликати поліцію. І лише 19% вказали, що викликати поліцію потрібно після того, як злочинець залишить місце злочину і опір йому чинити не буде потрібно, бо так безпечніше.
Заступник директора агенції Info Sapiens наголосила, що на запитання, чи хотіли б ви придбати короткоствольну вогнепальну зброю для захисту, або ви довіряєте захист свого життя і майна поліції, думки розділилися майже навпіл – 49% покладаються на поліцію, а 44% – хотіли б придбати таку зброю.
Крім того, опитані заявили, що наявність зброї у громадян підвищить рівень вуличної злочинності – таких 46%, а 37% вважають, що знизить. "Тут ми бачимо основну причину, чому люди бояться надання права на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю", - підкреслила Волосевич.
На запитання, як зміниться ваш рівень безпеки, якщо поруч перебуватимуть громадяни з легальною зброєю, 39% сказали, що це підвищить їх рівень безпеки, а 29% зазначили, що навпаки, передбачають агресію від озброєних громадян.
У підсумку Волосевич зазначила, що за результатами опитування, однозначної думки щодо володіння короткоствольною вогнепальною зброєю в українському суспільстві немає.
Дослідження щодо відчуття безпеки і запиту громадян на право збройного самозахисту було проведено 1-3 лютого серед 2 тис. повнолітніх респондентів методом телефонного інтерв’ю на основі вибірки мобільних номерів. Статистична похибка дослідження – 2,2%.
Законопроект про легалізацію зброї в Україні
- 20 січня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (№4335).
- Законопроектом, серед іншого, в Україні запроваджується Єдиний державний реєстр цивільної зброї, встановлюються засади його ведення.
- Також передбачене обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути завдана третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.
- Законопроектом визначаються заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, боєприпаси.
- Регулюються питання набуття у власність юридичними особами цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, спадкування цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів, зберігання цивільної зброї, застосування цивільної вогнепальної зброї для захисту тощо.
- Крім того, проектом закону встановлюються загальні засади ведення спеціального обігу вогнепальної зброї та боєприпасів і діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.
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