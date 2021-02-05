Однозначної думки щодо володіння короткоствольною вогнепальною зброєю в українському суспільстві немає. 49% опитаних вважають, що їх має захищати поліція, а 44% – що зброя, яка буде при них. Водночас 39% вважають, що власна зброя підвищить їх рівень безпеки, а 29% навпаки, передбачають агресію від озброєних громадян.

Громадяни України не досить впевнені у захисті з боку правоохоронних органів, але й не висловлюють високу підтримку щодо надання права на приватне володіння короткоствольною вогнепальною зброєю для самозахисту.

Читайте такожОбстріл дітей у Тернополі: підозрюваного заарештували (відео)Як передає кореспондент УНІАН, такі результати опитування щодо відчуття безпеки і запиту громадян на право збройного самозахисту презентувала сьогодні на прес-конференції заступник директора дослідницької агенції Info Sapiens Інна Волосевич.

За даними дослідження, в українському суспільстві довіра до судів та правоохоронних органів є досить низькою: судам довіряють лише 21% опитаних, стільки ж органам прокуратури, Міністерству внутрішніх справ – 27%, поліції – 40%.

Характерним є те, що респонденти оцінюють рівень злочинності в своєму населеному пункті меншим, ніж в інших. Більшість респондентів оцінюють рівень злочинності по країні як дуже високий, тоді як лише 29% вважають так щодо власного населеного пункту. 62% опитаних почуваються в безпеці, коли йдуть ввечері додому. Більш безпечними місця свого проживання вважають жителі сіл та невеликих міст.

Також 62% респондентів переконані, що за безпеку громадян відповідає поліція, а 34% – що це власна справа кожного. Більше звикли покладатися на себе, ніж на поліцію, у невеликих населених пунктах.

За результатами опитування, 38% вважають, що їхня безпека поліпшиться з реформуванням поліції, а 21% – що тоді, коли громадянам нададуть можливість носити з собою вогнепальну короткоствольну зброю для самозахисту. Ще 17% вважають, що їхній безпеці сприятиме запровадження місцевої поліції, так званих шерифів.

Близько половини опитаних вважають, що у разі загрози зможуть самі себе захистити. Переважно це молоді люди й чоловіки. Також половина опитаних вважає, що поліція їх не захистить у разі небезпеки.

Цікаво, що майже 20% заявили, що в поліцію про злочин слід повідомляти вже після його скоєння, коли злочинець зникне з місця події. Вони аргументують, що так безпечніше.

Відносна більшість вважає, що у випадку протиправних дій треба спочатку захищатися самому, а потім вже викликати поліцію. 33% вважають, що спочатку треба ховатися або втікати, і після цього викликати поліцію. І лише 19% вказали, що викликати поліцію потрібно після того, як злочинець залишить місце злочину і опір йому чинити не буде потрібно, бо так безпечніше.

Заступник директора агенції Info Sapiens наголосила, що на запитання, чи хотіли б ви придбати короткоствольну вогнепальну зброю для захисту, або ви довіряєте захист свого життя і майна поліції, думки розділилися майже навпіл – 49% покладаються на поліцію, а 44% – хотіли б придбати таку зброю.

Крім того, опитані заявили, що наявність зброї у громадян підвищить рівень вуличної злочинності – таких 46%, а 37% вважають, що знизить. "Тут ми бачимо основну причину, чому люди бояться надання права на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю", - підкреслила Волосевич.

На запитання, як зміниться ваш рівень безпеки, якщо поруч перебуватимуть громадяни з легальною зброєю, 39% сказали, що це підвищить їх рівень безпеки, а 29% зазначили, що навпаки, передбачають агресію від озброєних громадян.

У підсумку Волосевич зазначила, що за результатами опитування, однозначної думки щодо володіння короткоствольною вогнепальною зброєю в українському суспільстві немає.

Дослідження щодо відчуття безпеки і запиту громадян на право збройного самозахисту було проведено 1-3 лютого серед 2 тис. повнолітніх респондентів методом телефонного інтерв’ю на основі вибірки мобільних номерів. Статистична похибка дослідження – 2,2%.

Законопроект про легалізацію зброї в Україні

20 січня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (№4335).

Законопроектом, серед іншого, в Україні запроваджується Єдиний державний реєстр цивільної зброї, встановлюються засади його ведення.

Також передбачене обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути завдана третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Законопроектом визначаються заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, боєприпаси.

Регулюються питання набуття у власність юридичними особами цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, спадкування цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів, зберігання цивільної зброї, застосування цивільної вогнепальної зброї для захисту тощо.

Крім того, проектом закону встановлюються загальні засади ведення спеціального обігу вогнепальної зброї та боєприпасів і діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

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Автор: Дмитро Хилюк