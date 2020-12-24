Підозрюваний екс-глава МЗС після внесення застави вийшов на волю.

Прокуратура Київщини скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари, якого підозрюють в умисному вбивстві.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Слідством встановлено, що у лютому 2020 року обвинувачений, його дружина і потерпілий вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Фігурант провадження взяв пістолет і завдав потерпілому удар в потилицю, після чого вистрілив йому в голову, від чого останній помер на місці", - йдеться у повідомленні.

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Досудове розслідування у справі завершено, обвинувальний акт скерували до суду для розгляду по суті.

Справа Кожари: деталі

21 лютого колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора холдингу Atlantic Group Старицького знайшли мертвим з вогнепальним пораненням у будинку Кожари і його дружини Марини Козерод у селі Чайки Київської області. Спочатку в поліції заявили, що чоловік заподіяв собі смерть, коли господарі будинку були в інших кімнатах. Поліцейські на місці вилучили пістолет, набої та гільзу.

За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "самогубство". 22 лютого кримінальне провадження було перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство - ч. 1 ст. 115 ККУ.

25 березня Кожару затримали співробітники поліції.

27 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 25 травня з альтернативою внесення застави в розмірі 14 млн 83 тис. 400 грн.

На засіданні суду адвокати стверджували, що дружина Кожари нібито ненавмисно застрелила Старицького, коли той намагався вчинити самогубство з пістолета, що належить її чоловікові. 10 квітня поліція повідомила про підозру у наданні завідомо неправдивих свідчень щодо вбивства Старицького дружині Кожари. Пізніше суд відпустив її під особисте зобов'язання.

18 травня суд зменшив розмір застави Кожарі до 2,1 млн грн. 21 травня Кожара вніс заставу і вийшов із СІЗО.

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Автор: Юрій Годован