Прокуратура Київщини скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари, якого підозрюють в умисному вбивстві.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Слідством встановлено, що у лютому 2020 року обвинувачений, його дружина і потерпілий вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Фігурант провадження взяв пістолет і завдав потерпілому удар в потилицю, після чого вистрілив йому в голову, від чого останній помер на місці", - йдеться у повідомленні.
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Досудове розслідування у справі завершено, обвинувальний акт скерували до суду для розгляду по суті.
Справа Кожари: деталі
- 21 лютого колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора холдингу Atlantic Group Старицького знайшли мертвим з вогнепальним пораненням у будинку Кожари і його дружини Марини Козерод у селі Чайки Київської області. Спочатку в поліції заявили, що чоловік заподіяв собі смерть, коли господарі будинку були в інших кімнатах. Поліцейські на місці вилучили пістолет, набої та гільзу.
- За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "самогубство". 22 лютого кримінальне провадження було перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство - ч. 1 ст. 115 ККУ.
- 25 березня Кожару затримали співробітники поліції.
- 27 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 25 травня з альтернативою внесення застави в розмірі 14 млн 83 тис. 400 грн.
- На засіданні суду адвокати стверджували, що дружина Кожари нібито ненавмисно застрелила Старицького, коли той намагався вчинити самогубство з пістолета, що належить її чоловікові. 10 квітня поліція повідомила про підозру у наданні завідомо неправдивих свідчень щодо вбивства Старицького дружині Кожари. Пізніше суд відпустив її під особисте зобов'язання.
- 18 травня суд зменшив розмір застави Кожарі до 2,1 млн грн. 21 травня Кожара вніс заставу і вийшов із СІЗО.
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