Сьогодні виповнюється 150 років з дня народження Лесі Українки.

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза з нагоди 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки зачитала її вірш "Contra spem spero!" українською, англійською та французькою мовами.

Відео з виступом канадського дипломата опублікувало ВВС Україна.

Для запису відео Лариса Ґаладза одягла українську вишиванку й бурштинове намисто.

День народження Лесі Українки: що про неї відомо

25 лютого 2021 року виповнюється 150 років з дня народження Лесі Українки. Її справжнє ім'я - Лариса Петрівна Косач. Писала в жанрах поезії, лірики, епосу, драми, прози, публіцистики, розвинула жанр драматичної поеми в українській літературі.

"Без надії сподіваюсь", або "Contra spem spero!", вважають творчим кредом Лесі Українки. Вона написала цей вірш у 1890 році, коли їй було 19 років.

29 січня Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження видатної української письменниці, громадської діячки Лесі Українки. Указ передбачає проведення реставраційно-ремонтних робіт у памʼятках культурної спадщини - "Білому та сірому будинках Косачів" у с. Колодяжне Ковельського району Волинської області та реконструкцію Новоград-Волинського літературно-меморіального музею Лесі Українки.

Міністерство культури та інформаційної політики запустило сайт "Леся Українка: 150 імен", де з'явиться перелік всіх заходів на честь поетеси, а також унікальні малюнки і брендинг з Лесею, які можна буде завантажити.

Серед інших заходів також планується дискусії на Радіо Леся та Косач Talks, експозиції та перформанс, а також представлення повного нецензурованого видання творів Лесі Українки у 14 томах.

Ювілейні заходи будуть проводитися кілька днів і їх можна буде відвідати в Українському домі (вул. Хрещатик, 2).

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Посол Канади в Україні: що відомо

Посол Канади Лариса Ґаладза прибула в Україну у листопаді 2019 року. Вона змінила Романа Ващука, який представляв Канаду в Україні з 2014 року.

Ґаладза у 1994 році отримала ступінь бакалавра з відзнакою з політичних наук та етики в коледжі Трініті (Університет Торонто), а у 1996 році - ступінь магістра з міжнародних відносин в Карлтонському університеті. Після навчання в 1996 році почала працювати в Міністерстві національної оборони Канади. У 2016 році Ґаладза стала гендиректором Програми миротворчих та стабілізаційних операцій МЗС Канади.

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Автор: Олександр Топчій