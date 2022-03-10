Більш як 80% респондентів вказали, що якимось чином допомагають захищати Україну.

Лише 19% українців не мають можливості у цей час допомагати країні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 8-9 березня.

"10% українців зазначили, що є учасниками територіальної оборони. Тільки 19% відповіли, що не мають змоги допомагати зараз країні. Частіше – це старші люди. Однак і серед старших більшість сьогодні залучені до супротиву", - зазначили соціологи.

Під час опитування більш як 80% респондентів вказали, що якимось чином допомагають у захисті України. Зокрема, 39% опитаних зараз допомагають людям і армії як волонтери, 37% - допомагають фінансово, 18% беруть участь в інформаційному супротиві, 12% продовжують працювати на підприємствах критичної інфраструктури.

Абсолютна більшість (97%) опитаних планують залишатись в Україні найближчим часом.

Опитано населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність – 1,2 тис. респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більш як 2,8%.

Як раніше повідомляв УНІАН, 92% опитаних українських громадян вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, а 57% вважають, що Україна здобуде перемогу вже у найближчі тижні.

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