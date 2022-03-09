Абсолютна більшість опитаних (90%) вважать, що Україна повинна продовжувати тиснути на НАТО з вимогами "закрити небо".

Майже половина українців вважає відносно достатніми дипломатичну та гуманітарну підтримку України західними партнерами.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 8-9 березня.

"Українці відносно достатніми вважають дипломатичну (48%) та гуманітарну (47%) підтримку України західними партнерами. Швидше недостатніми вважають фінансову підтримку (достатня - 39%, недостатня – 45%) та економічні санкції проти Росії (достатні – 32%, недостатні – 62%)", - йдеться у повідомленні соцгрупи "Рейтинг".

Найгірше опитані оцінили військову допомогу Україні: достатньою вважають лише 29%, недостатньою – 62% опитаних. У регіональному розрізі найгірше оцінюють різні напрями міжнародної підтримки на Півдні та Сході, відносно краще – На Заході та у Центрі.

"Військова допомога Україні – напрям міжнародної підтримки, якого найбільше очікують українці (63%). У цьому напрямку допомоги респонденти вимагають "закриття неба" (89%) та надання озброєння (47%). Крім того, чверть вважають необхідними - військову медичну допомогу та допомогу іноземних добровольців, кожен п’ятий – обладнання (рації, тепловізори та інше) та захисні жилети, шоломи. І хоча більшість (50%) вірять у "закриття неба" над Україною, лише 19% вірять у те, що НАТО прийме таке рішення найближчим часом, а 31% думають, що це відбудеться пізніше. Не вірять у такий крок країн Заходу – 43%. 79% вважають, що зволікання з "закриттям неба" країнами НАТО зумовлене страхом прямої війни з Росією. Ще 12% вважають, що країни НАТО не хочуть псувати відносини з країною-окупантом", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, абсолютна більшість опитаних (90%) вважать, що Україна повинна продовжувати тиснути на НАТО з вимогами "закрити небо".

Довідка УНІАН. Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 8- 9 березня 2022 р.

Вас також можуть зацікавити новини: