За даними голови столичної Держспоживслужби, минулого тижня 85% організованих колективів продовжили працювати у звичайному режимі.

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив роботодавців Києва про штрафи за недотримання карантинних обмежень в офісах.

"Ми промоніторили минулого тижня організовані колективи будь-якої форми власності - комунальної, державної, приватної. На жаль, 85% залишилися працювати в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються елементарного режиму носіння масок. Тому ми будемо тих роботодавців штрафувати мінімум на 34 тисячі гривень", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".

Читайте такожКиїв оновив COVID-рекорд: вперше за добу понад 2 тисяч інфікованих і 50 смертейРубан зазначив, що з боку влади міста Києва з понеділка буде жорсткий моніторинг всіх організованих колективів у закритих приміщеннях. У разі виявлення невиконання протиепідемічних заходів голова Держспоживслужби столиці обіцяє, що будуть звернення до правоохоронних органів.

Посилення карантину в Києві

З 23 березня Київ перебуває у "червоній" зоні епіднебезпеки через COVID-19.

З понеділка, 5 квітня, в Києві через погіршення епідситуації вводять жорсткий локдаун. Зокрема, проїзд у громадському транспорті здійснюватиметься за спецперепустками. Усього таких перепусток буде, як і під час карантину минулого року, близько 400 тис.

Також закриють дитсадки та початкові класи у школах.

Як повідомив мер Віталій Кличко, обмеження діятимуть мінімум до 16 квітня.

Також з 5 квітня в Київській області почнуть діяти додаткові протиепідемічні заходи. Кожна територіальна громада області має окремо ухвалювати рішення про застосування тих чи інших заходів, оцінюючи ситуацію на своїй території.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова