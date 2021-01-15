На переконання міністра, якщо наступного понеділка учні молодших класів повернуться в школи, це «зведе нанівець мету посиленого карантину».

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не можна повернути до звичайного навчання учнів молодшої школи під час дії посиленого карантину в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Чому не можна завчасно повернути офлайн-навчання для учнів початкової школи? Якщо в наступний понеділок учні молодших класів повернуться в школи, це зведе нанівець мету посиленого карантину. На це є низка причин», - заявив він.

За словами Степанова, період дії посиленого карантину в Україні збігається в часі з завершенням інкубаційного терміну захворювання на COVID-19 у людей, які інфікувалися протягом новорічних свят.

«Багатьом з вас відомо, що діти нерідко переносять коронавірус безсимптомно, тому батьки можуть не знати про ризики передачі хвороби й привести малечу на навчання. А це, своєю чергою, призведе до зростання захворюваності через перехресне зараження дітей», - заявив він.

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Також, за словами міністра, діти можуть “принести” інфекцію зі школи до членів своєї родини. «Зокрема й до тих, які знаходяться в зоні ризику (таку ситуацію ми вже спостерігали в країнах ЄС)», - зазначив він.

Степанов також зауважив, що показник захворюваності серед дітей продовжує зростати. «Якщо в листопаді він становив 3,1%, у грудні вже підскочив до 5,9% від загальної кількості. Я розумію батьків та вчителів — усі надто втомилися від обмежувальних заходів. Але маємо ще трохи набратися терпіння. Карантин триватиме до 24 січня, результатом його дотримання стане спроможна витримувати подальше навантаження медична система», - додав він.

У МОЗ також закликали деяких політиків «не маніпулювати темою та не використовувати її заради власного піару» та згадати, що «йдеться про життя та здоров‘я».

Локдаун в Україні

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно. У цей період забороняється робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень з собою).

Під час локдауну не працюють кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, театри.

Забороняється відвідування закладів освіти, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів. Водночас працює громадський транспорт.

13 січня мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією ухвалити рішення, що дозволить під час посиленого карантину навчання в молодшій школі.

Також голова Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан виступив за те, щоб дітям до 10 років дозволили відвідувати навчальні заклади в умовах жорсткого карантину.

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Автор: Костянтин Гончаров