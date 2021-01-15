Жорсткі карантинні обмеження, які діють в Україні до 25 січня, можна скасувати в тому випадку, якщо кількість відвідувачів у громадських місцях не зменшуватиметься.
Таку думку висловив викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта в ефірі каналу "Україна 24".
За його словами, основне завдання локдауну - зменшити кількість людей, які приходять в магазини.
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"З точки зору обмежень - дійсно зменшується, і люди, які відповідально ставляться до свого здоров'я, менше відвідують громадські місця, включаючи супермаркети. Основне питання, яке зараз стоїть, - чи довіряє суспільство цим результатам? Тут було б важливо отримати інформацію від великих торгових мереж - зменшилася у них кількість відвідувачів? Якщо цього не сталося - сенсу в локдауні немає, і його потрібно скасовувати раніше, ніж 25 січня", - пояснив лікар.
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