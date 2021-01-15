Головна мета жорсткого карантину - зменшити кількість людей у громадських місцях.

Жорсткі карантинні обмеження, які діють в Україні до 25 січня, можна скасувати в тому випадку, якщо кількість відвідувачів у громадських місцях не зменшуватиметься.

Таку думку висловив викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, основне завдання локдауну - зменшити кількість людей, які приходять в магазини.

Читайте також"Покажіть мені цього супергіганта": Ляшко висловився щодо продажу презервативів під час локдауну

"З точки зору обмежень - дійсно зменшується, і люди, які відповідально ставляться до свого здоров'я, менше відвідують громадські місця, включаючи супермаркети. Основне питання, яке зараз стоїть, - чи довіряє суспільство цим результатам? Тут було б важливо отримати інформацію від великих торгових мереж - зменшилася у них кількість відвідувачів? Якщо цього не сталося - сенсу в локдауні немає, і його потрібно скасовувати раніше, ніж 25 січня", - пояснив лікар.

Локдаун в Україні: інші новини за темою

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован