Меню рекомендують використовувати для харчування дітей віком від 1 до 7 років / фото ua.depositphotos.com

Міністерство охорони здоров’я затвердило нове триразове зимове меню для дитячих садочків. Сезонне меню на чотири тижні містить 160 рецептів, серед яких локшина з яблуками, каша "Артек" з цибулею та тушкований у сметані буряк.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

До наказу про затвердження нового меню додали технологічну документацію (технологічні картки) на страви та вироби. Дітям пропонується готувати локшину з яблуками, яєчне суфле, бурякове пюре, борщ з квасолею, смажену кольорову капусту, пшеничну кашу з цибулею та багато чого іншого.

Нове зимове меню у МОЗ рекомендують використовувати для харчування дітей віком від 1 до 7 років у закладах відпочинку та оздоровлення.

Фото Нове меню для дитячих садочків 11 лютого 2022
Фото Нове меню для дитячих садочків 11 лютого 2022
Фото Нове меню для дитячих садочків 11 лютого 2022
Фото Нове меню для дитячих садочків 11 лютого 2022
Фото Нове меню для дитячих садочків 11 лютого 2022

"Меню можна використовувати у повному обсязі або частково, опрацювавши його з огляду на смакові уподобання дітей та технологічні можливості кожного з закладів", - додали у МОЗ.

Сезонне меню створили в межах реформи сис­те­ми шкіль­но­го хар­чу­ван­ня, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. 

Раніше УНІАН вже повідомляв, що кулінар та ресторатор Євген Клопотенко розповів, як батьки можуть перевірити якість харчування дітей у школі.

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