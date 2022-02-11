Сезонне меню, яке розробили у межах реформи Олени Зеленської, можна буде використовувати у повному обсязі або частково.

Міністерство охорони здоров’я затвердило нове триразове зимове меню для дитячих садочків. Сезонне меню на чотири тижні містить 160 рецептів, серед яких локшина з яблуками, каша "Артек" з цибулею та тушкований у сметані буряк.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

До наказу про затвердження нового меню додали технологічну документацію (технологічні картки) на страви та вироби. Дітям пропонується готувати локшину з яблуками, яєчне суфле, бурякове пюре, борщ з квасолею, смажену кольорову капусту, пшеничну кашу з цибулею та багато чого іншого.

Нове зимове меню у МОЗ рекомендують використовувати для харчування дітей віком від 1 до 7 років у закладах відпочинку та оздоровлення.

"Меню можна використовувати у повному обсязі або частково, опрацювавши його з огляду на смакові уподобання дітей та технологічні можливості кожного з закладів", - додали у МОЗ.

Сезонне меню створили в межах реформи сис­те­ми шкіль­но­го хар­чу­ван­ня, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що кулінар та ресторатор Євген Клопотенко розповів, як батьки можуть перевірити якість харчування дітей у школі.

Вас також можуть зацікавити новини: