Львівська область з понеділка переходить із "червоної" до "жовтої" зони карантину.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
За його словами, рішення було прийнято у неділю, 25 квітня, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 26 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області, та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки".
Варто відзначити, що Міністерство охорони здоров’я сьогодні оновило список карантинних зон, і Львівська область там знаходиться у "червоній" зоні.
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