Крім Києва, в «червоній» зоні залишаються Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оновило список карантинних зон, зокрема станом на 25 квітня в «червоній» зоні залишаються Київ та 10 областей.

Про це свідчить оновлений список карантинних зон, опублікований на сайті міністерства.

Окрім Києва, в «червоній» зоні залишаються Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області.

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В «помаранчевій» зоні – 9 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.

В «жовтій» зоні – 5 областей: Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська і Чернівецька.

В «зелену» зону поки не ввійшла жодна із областей.

Нагадаємо, минулої доби в Україні виявили 7 тис. 930 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу захворіла 2 млн 025 тис. 271 особа, одужали – 1 млн 572 тис. 528, померли – 42 тис. 323.

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Автор: Павло Степанець