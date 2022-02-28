Люди винесли картини з будівлі.

Частина картин Музею Марії Приймаченко, який окупанти спалили на Київщині, врятовані.

Про це повідомив у Facebook журналіст, засновник ВГО "Патріотичні екскурсії України" Сергій Бахін.

"Ще одна інформація про картини Приймаченка з Іванківського музею: вже знаю, хто виносив деякі картини та жорсткі диски з комп'ютерів ЦНАПу, вибивши вікна. Після особистої розмови з одним з трьох героїв напишу", - зазначив він.

Війна в Україні:

24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

28 лютого 2022 року стало відомо про те, що російські війська, які вторглися в Україну, спалили музей у селищі Іванків Київської області, в якому були твори Марії Приймаченко.