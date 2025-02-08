Військові з 47 ОМБр також поділилися кадрами знищення ворога.

Російські окупанти змінили тактику під час чергових штурмів на Курському напрямку, заявляють військові 47 ОМБр "Маґура". При цьому повідомляється, що військові Північної Кореї теж беруть участь у цих наступальних діях.

"Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то зараз кинули на штурм саме піхоту. Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках. Штурм розпочався опівночі, тривав усю ніч накатами в кілька хвиль і тривав понад 16 годин", - йдеться на сторінці 47 ОМБр у Telegram.

Повідомляється, що ворог рухається і полями, і відкритими ділянками. Їх підвозять у вузькі посадки на баггі, де вони згодом починають ховатися під деревами.

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При цьому українські військові змогли стримати наступ і завдати ворогу втрат у кількості роти.

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Раніше УНІАН повідомляв, що ЗСУ розбили "елітну" танкову колону росіян, яка йшла на штурм. "Епічний штурм окупантів закінчився знищенням БРЕМ, яку пригнали евакуювати "потопельників", - інформують у бригаді.

Крім того, Зеленський пояснив, чому Росія хоче захопити і Дніпропетровську область. Сьогодні найбільший обсяг титану та урану в Європі - в Україні. Усе це - ресурси на мільярди, трильйони грошей, які Росія націлилася захопити.

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