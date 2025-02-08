Російські окупанти змінили тактику під час чергових штурмів на Курському напрямку, заявляють військові 47 ОМБр "Маґура". При цьому повідомляється, що військові Північної Кореї теж беруть участь у цих наступальних діях.
"Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то зараз кинули на штурм саме піхоту. Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках. Штурм розпочався опівночі, тривав усю ніч накатами в кілька хвиль і тривав понад 16 годин", - йдеться на сторінці 47 ОМБр у Telegram.
Повідомляється, що ворог рухається і полями, і відкритими ділянками. Їх підвозять у вузькі посадки на баггі, де вони згодом починають ховатися під деревами.
При цьому українські військові змогли стримати наступ і завдати ворогу втрат у кількості роти.
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Раніше УНІАН повідомляв, що ЗСУ розбили "елітну" танкову колону росіян, яка йшла на штурм. "Епічний штурм окупантів закінчився знищенням БРЕМ, яку пригнали евакуювати "потопельників", - інформують у бригаді.
Крім того, Зеленський пояснив, чому Росія хоче захопити і Дніпропетровську область. Сьогодні найбільший обсяг титану та урану в Європі - в Україні. Усе це - ресурси на мільярди, трильйони грошей, які Росія націлилася захопити.