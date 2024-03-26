Очільник СБУ оголошений Росією у федеральний и міжнародний розшук.

Рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу. Про це йдеться в коментарі голови Служби безпеки України Василя Малюка, переданому прес-службою СБУ, з приводу рішення Басманного районного суду Москви, котрий заочно заарештував його на два місяці у справі "за тероризм".

"Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд - на їх господарем Путлєром (йдеться про так званого президента Росії Володимира Путіна – УНІАН). Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше", - наголосив Малюк

За повідомленням ЗМІ, постановою Басманного районного суду Москви, голові СБУ Василю Малюку визначено два місяці арешту у справі "про публічні заклики до тероризму". Він нібито звинувачується в здійсненні злочину, передбаченого ст 205 Кримінального кодексу РФ (терористический акт).

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Малюк оголошений Росією у федеральний и міжнародний розшук.

Війна з РФ - участь Малюка

25 березня голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував останні удари по нафтопереробних заводах на території Росії.

В інтерв’ю ICTV він зазначив, що відбувся ряд вдалих, відповідних реалізацій по території ворога, бо саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет: це фактично третина їхнього бюджету та левова частина військового бюджету.

За його словами, необхідно максимально мінімізувати ці надходження до бюджету і автоматично "перекрити кисень пану Путлєру". Операції проводять за допомогою дальнобійних дронів.

Також Малюк нагадав, що з початку березня Росія повністю зупинила експорт бензину. Тим часом СБУ вже здійснила 13 успішних атак на російські НПЗ.

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