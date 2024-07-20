На його думку, коли порушується питання компенсаційного фонду, в першу чергу йдеться про російські активи.

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Росія, очевидно, не має наміру виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). За його словами, існує дві опції, щоб виправити ситуацію.

Малюська в коментарі "Укрінформу" підкреслив, що росіяни, зокрема, не збираються виконувати рішення ЄСПЛ, які стосуватимуться компенсацій.

"Тому є дві опції. Перша опція - дочекатися зміни влади або зміни підходів РФ, коли вони захочуть повернутися в рамку цивілізованих країн. Це довго, і не факт, що станеться, і що я за своє життя це побачу. А інша опція - це створити новий механізм виконання рішень судів, зокрема ЄСПЛ, без згоди та волі РФ", - зазначив він.

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Міністр певен, що кошти для компенсації можна отримати за допомогою арешту та конфіскації суверенних активів Росії. На його думку, коли порушується питання компенсаційного фонду, в першу чергу йдеться про російські активи.

Перемоги України у позовах до РФ в ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини визнав уряд Російської Федерації відповідальним за адміністративну практику порушень прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

"Це тягнулося ще з 2014 року, тоді Україна подала першу скаргу. Друга та третя були у 2015 та 2018 роках відповідно. Ця перемога означає, що наша держава довела існування системних порушень прав людини на ТОТ Криму з 2014 року. Йдеться про: незаконні затримання українців та кримських татар на півострові; примусовому паспортизацію наших громадян; забору мирних зібрань та протестів; дискримінацію кримських татар; порушення прав політвʼязнів, жорстокого поводження з ними та інші", - зазначив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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