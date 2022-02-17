Найменшу задоволеність власним прибутком продемонструвала найстарша вікова категорія (понад 60 років).

Майже половина українців (48%) задоволена своєю роботою, проте більшість (69%) незадоволена розміром своєї зарплати.

Про це йдеться в дослідженні експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

"Пандемічна криза 2020 року мала свій вплив на ринок праці. Зокрема, експерти зазначали, що відбулися зміни у бік ринку праці роботодавців. Попри це, майже половина українців задоволена своєю роботою (48%) – 10% опитаних зізналися у своїй абсолютній задоволеності, ще 38% опитаних зазначили, що вони скоріше задоволені", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому задоволеність власним прибутком українців виявилася критично низькою. 69% опитаних зазначили, що їх не влаштовує рівень заробітної плати. Задоволеними своєї зарплатою виявилося трохи більше чверті українців (лише 27% респондентів). Ще 4% не визначилися з відповіддю.

Згідно з дослідженням, незадоволеність заробітною платою не залежить від статі. Як показують дані дослідження, показники майже не відрізняються, окрім одного пункту: чоловіки майже вдвічі частіше повністю задоволені власною зарплатою (7% проти 4%).

Що стосується задоволеності прибутком з точки зору вікового розподілу, то у категорії 19-23 роки відповіді розділилися порівну: 50% задоволені прибутком, 50% – ні. Наступна вікова категорія (24-30 років), попри безпосередню близькість за віком, надала зовсім інші відповіді: лише 20% респондентів задоволені, а 77% – ні. Найменшу задоволеність власним прибутком продемонструвала найстарша вікова категорія (понад 60 років): 18% задоволені, 82% – ні.

Зазначається, що зміни за останні півроку відбувалися не лише у заробітній платі, але й обсягах роботи. 30% опитаних зазначили, що їх зарплата не змінилася, проте роботи останнім часом стало більше. Чверті українців не торкнулися зміни ані в розмірі заробітної плати, ані в кількості роботи.

"Зменшили заробітну плату лише у 10% опитаних, до того ж у декого це було пов'язано зі зменшенням кількості робочих обов’язків. Пощастило зі збільшенням зарплати 32% респондентів. Можемо констатувати, що ситуація досить непогана, враховуючи кризовий період на ринку праці внаслідок пандемії", - зазначають аналітики.

Зарплати в Україні

Мінімальна зарплата в Україні з 1 грудня 2021 року підвищена до 6,5 тис.грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в грудні 2021 року зросла у порівнянні з груднем 2020 року на 23,1% - до 453 грн.

Показник середньої зарплати в Києві за підсумками грудня склав 26 тис. 759 грн.

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