До лікарів жінка звернулася через кашель. Виявилося, що у неї рак легень четвертої стадії.

Львівські медики здійснили останню мрію важкохворої українки Тетяни - транспортували її реанімобілем зі Словаччини до рідної Одеси. На Батьківщині вона хотіла востаннє побачити й обійняти сина.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова у Facebook.

Лікарі подолали довгий шлях у 1300 кілометрів після прохання чоловіка Тетяни Олександра. За місяць до того у 50-річної жінки виявили рак легень четвертої стадії.

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"Хвороба невпинно прогресувала та швидко забирала останні сили Тетяни. Тому порадившись із чоловіком, хвора висловила бажання повернутись додому, в Україну, щоб востаннє побачити й обняти сина. А ще – почути шум улюбленого одеського моря", - йдеться у повідомленні.

Медики зізнаються, що для них це завдання стало викликом, адже пацієнтка - кисневозалежна, а дорога - далека.

Зворушлива історія важкопораненого українського військового

У річницю знайомства зі своєю дівчиною 22-річний військовий Сергій Костюченко хотів освідчитися коханій. Його відправили на бойове завдання, під час виконання якого він підірвався на міні, зазнав важких поранень і втратив руку.

Тоді Сергій вирішив не турбувати своїм станом кохану та розірвати з нею стосунки. Та дівчина вирішила все інакше - вона сама запропонувала йому одружитися.

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