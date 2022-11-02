Ціни на квитки на поїзд "Краматорськ – Одеса" стартують від 364 грн.

"Укрзалізниця" відкрила продаж на анонсований раніше нічний рейс №191/192 "Краматорськ – Одеса", який почне курсувати з 6 листопада 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Поїзд відправлятиметься з Краматорська з 6 листопада щоденно о 15:20 і прямуватиме через Слов’янськ, Барвінкове, Лозову, Павлоград, Синельникове, Дніпро, Кам'янське, Вільногірськ, П'ятихатки, Олександрію, Знам'янку, Кропивницький, Плетений Ташлик, Новоукраїнку, Помічну, Первомайськ, Врадіївку, Любашівку, Балту, Подільськ та Роздільну. Прибуття до Одеси о 10:57.

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Рейс з Одеси вирушатиме з 5 листопада о 16:51, з Дніпра – о 06:27 та прибуватиме до Краматорська о 12:24.

Зазначається, що продаж здійснюється у застосунку, чат-ботах, на сайті "Укрзалізниці" та у квиткових касах, ціни стартують від 364 грн.

В прес-службі також нагадали, що запущений минулого місяця після піврічної перерви рейс "Київ – Краматорськ" також курсує щоденно, обслуговується швидкісним Hyundai Rotem i має заповнюваність близько 75%.

Новий розклад "Укрзалізниці" з листопада 2022 року

28 жовтня 2022 року "Укрзалізниця" презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, 4 запроваджені протягом 2022 року нові рейси "Інтерсіті+", а також одразу 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

З 1 листопада 2022 року в застосунку "Укрзалізниці", який запустили влітку цього року, можна купити квитки на міжнародні рейси. Зокрема, можна придбати квитки до Польщі (на рейси до Хелма, Перемишля та Варшави) та Молдови (поїзд "Київ – Кишинів", що почне курсувати з 5 листопада).

"Укрзалізниця" – акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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