Владислав Атрошенко з делегацією з чотирьох осіб сьогодні їхав до Польщі.

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що прикордонники йому не дозволили виїхати до Польщі, де він мав підписати угоду про співробітництво з польським містом Ряшів.

Про це Атрошенко повідомив на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

За його інформацією, Атрошенко з делегацією з чотирьох осіб сьогодні їхав до Польщі. Крім угоди про партнерство, в нього був запланований виступ на сесії.

"Але мені не дозволили перетнути кордон на митному пропускному пункті "Краковець". Начебто документи були не в порядку", - зазначив міський голова Чернігова.

Атрошенко уточнив, що мав на руках повний пакет документів, що дозволяють перетинати кордон у службових цілях. Питання щодо документів виникли тільки щодо очільника Чернігова.

Атрошенко пов’язує такі дії "з політичними ігрищами посадових осіб, які шкодять Чернігову та дискредитують президента".

Як повідомляв УНІАН, в кінці травня Петра Порошенка з третьої спроби випустили з України під приводом відвідування Конгресу та Саміту Європейської народної партії. Перші дві спроби виїзду за кордон Порошенко назвав "незаконно зірваними". 30 травня екс-президент все ж таки перетнув кордон України з Польщею.