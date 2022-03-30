Вночі в Чернігові були досить серйозні артилерійські і мінометні обстріли.

Окупанти намагались знищити всі можливі шляхи перетину річки Десни в напрямку Києва.

Про це сказав мер Чернігова Владислав Атрошенко під час телемарафону.

Він зазначив, що нинішня ніч у місті пройшла під обстрілами. Це є ще одним свідченням, що "кожне слово Росії - це брехня від початку до кінця, тому у нас вночі були досить серйозні артилерійські і мінометні обстріли".

"Росіяни намагались знищити всі можливі шляхи перетину річки Десни в напрямку Києва", - наголосив Атрошенко. Він нагадав, що жителі міста перебувають в реальній гуманітарній катастрофі- декілька тижнів без електроенергії, тепла, води, лише подекуди в місті є газ.

Як відомо, вночі повітряна тривога була фактично по всій країні, були обстріли на Донбасі, в Чернігові, в Хмельницькій області.

У Чернігові в останні дні погіршилась гуманітарна ситуація через відсутність можливості доставити до міста продукти та іншу допомогу. Обласний центр живе на запасах, сконцентрованих упродовж перших тижнів війни. В місті ситуація складна: десь два тижні, а може більше не має світла, також немає опалення, гарячої, холодної води. Місцями є газ, місцями є зв’язок. У таких умовах Чернігів живе вже третій тиждень.

Вас також можуть зацікавити новини: