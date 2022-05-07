Своїми "досягненнями" зрадники залюбки діляться з пропагандистськими ЗМІ.

У захопленому Мелітополі Запорізької області директори шкіл, які погодилися на співпрацю з окупантами, змушують дітей надягати георгіївські стрічки та вчити віршики про війну.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Своїми "досягненнями" колаборанти залюбки діляться з російськими пропагандистами. В ефірах показують, які дитячі тематичні малюнки, а також школярів, які декламують віршики про війну. Колаборанти чіпляють дітям георгіївські стрічки без дозволу батьків.

Силами колаборантів у місті намагаються запустити освітній процес. На співпрацю з ворогом погодилася викладачка театрального мистецтва Олена Соболєва.

Мелітопольська школа мистецтв теж запрацює невдовзі. Нею керуватиме зрадниця, яка раніше вела гурток театрального мистецтва. Нова "директорка" проводить співбесіду з кожним працівником окремо. Вона обіцяє частину зарплати у гривнях, але більшу - готівкою у російських рублях.

Як повідомляв УНІАН, раніше директору мелітопольського коледжу повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

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