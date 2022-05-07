У захопленому Мелітополі Запорізької області директори шкіл, які погодилися на співпрацю з окупантами, змушують дітей надягати георгіївські стрічки та вчити віршики про війну.
Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.
Своїми "досягненнями" колаборанти залюбки діляться з російськими пропагандистами. В ефірах показують, які дитячі тематичні малюнки, а також школярів, які декламують віршики про війну. Колаборанти чіпляють дітям георгіївські стрічки без дозволу батьків.
Силами колаборантів у місті намагаються запустити освітній процес. На співпрацю з ворогом погодилася викладачка театрального мистецтва Олена Соболєва.
Мелітопольська школа мистецтв теж запрацює невдовзі. Нею керуватиме зрадниця, яка раніше вела гурток театрального мистецтва. Нова "директорка" проводить співбесіду з кожним працівником окремо. Вона обіцяє частину зарплати у гривнях, але більшу - готівкою у російських рублях.
Як повідомляв УНІАН, раніше директору мелітопольського коледжу повідомили про підозру у колабораційній діяльності.