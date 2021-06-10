Раніше "запакувати" ромів доручав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Міський голова Рівного Олександр Третяк пропонує вивести ромів на Закарпаття через «нахабну поведінку».

Про це він заявив в ефірі Радіо Трек.

Третяк каже, що у нього «бракує слів і толерантності до того, що вони творять в місті». Заради цього, він додав, навіть мав провести засідання з правоохоронцями, але притягнути до відповідальності осіб без постійного місця реєстрації і документів непросто.

Мер пояснив, що мав розмову з ромами й просив їх забратися з міста, але ті поскаржилися на проблеми зі транспортним сполученням.

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«Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття», – відповів Третяк.

Крім того, на сайті міської ради 3 червня з’явилась петиція місцевих мешканців про «притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності ромське населення».

Авторка звернення назвала ромів «потенційними злочинцями» і звинуватила їх у вибиванні вікон в автомобілях та перешкоджанні роботи закладів громадського харчування.

Раніше «запакувати» ромів та вивезти на Закарпаття доручав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Останній національний перепис населення, проведений у 2001 році, зафіксував 47 600 ромів (що становить близько 1% від загальної кількості населення). Цілком ймовірно, що їх фактична кількість значно вища, кажуть фахівці, незалежні оцінки вказують, що у всій країні може проживати від 200 тисяч до 400 тисяч ромів, причому найчисленніші ромські громади розташовані в Закарпатській, Одеській і Харківській областях.

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Автор: Яна Ставська