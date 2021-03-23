Новий навчальний заклад готуватиме висококласних фахівців для української промисловості.

Група компаній «Метінвест» в 2021 році відкриє в Маріуполі перший приватний технічний ВНЗ, який готуватиме висококласних фахівців для української промисловості.

Про це заявив генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков, підбиваючи підсумки роботи компанії, якій в 2021 році виповнюється 15 років, пише «Обозреватель».

«Цього року Україні виповнюється 30 років. 30 років незалежності – це велика кругла дата. Водночас «Метінвесту» виповнюється 15 років. Дуже багато було зроблено за 15 років компанією. З точки зору інвестицій, з точки зору розвитку ми вже змогли стати найбільшою приватною промисловою компанією України», – заявив Риженков.

За словами глави «Метінвесту», компанія і надалі має намір інвестувати в майбутнє України, серед іншого зосередившись на професійному розвитку українців. Зокрема, з літа 2020 року вона реалізує амбітний проект з будівництва сучасного технічного «вишу», який готуватиме фахівців з цілої низки різних технічних спеціальностей.

При цьому Риженков констатував, що за останні роки підготовка кваліфікованих фахівців для української промисловості в Україні істотно «просіла». А тому чимало молодих українців, які вибирають технічні спеціальності, все частіше їдуть вчитися за кордон і в підсумку в Україну не повертаються.

«З країни витікає інтелектуальний потенціал, а вітчизняна промисловість все більше відчуває кадровий голод. Саме тому акціонери компанії, сама компанія «Метінвест» ухвалили рішення відкрити перший в Україні саме технічний ВНЗ, технічний вищий навчальний заклад, який буде створено за кращими традиціями, кращими стандартами світових технічних ВНЗ, який буде давати чудову технічну освіту», – заявив Риженков.

При цьому від підкреслив, що у навчальному закладі готуватимуть фахівців не тільки в металургії та гірничої справи, але і в комп'ютерних науках, системах автоматичного управління, екології, охороні праці, інженерії тощо. В першу чергу новий вищий навчальний заклад сконцентрується саме на точних технічних науках, адже подібних фахівців в Україні зараз якісно готують буквально кілька навчальних закладів. Відмінною рисою нового університету, який вже цього року відкриє в Маріуполі двері для перших студентів, стане можливість об'єднати теоретичні знання з практикою.

«Цей університет, який створює металургійна промислова компанія, відповідно дає можливості людям, які в ньому будуть вчитися, одночасно проходити практику, одночасно залучатися до виробничого процесу саме на практичних прикладах, на практичній базі вже цього підприємства. Більше того, ми плануємо робити дуальну освіту, коли на третьому курсі вже студенти зможуть половину часу навчатися в університеті, половину часу працювати на підприємстві. І до того часу, коли вони будуть виходити вже бакалаврами, вони вже будуть готовими фахівцями, яким не потрібно буде проходити шлях молодого фахівця на підприємстві, вони можуть відразу йти вже в інженерні посади», – розповів Риженков.

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Автор: Григорій Бондар