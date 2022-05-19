Наталія Зарицька мала можливість 10 хвилин поспілкуватись телефоном з чоловіком .

Вона розповіла, що позавчора вдень, під час перебування в посольстві України в Туреччини, мала можливість телефоном поспілкуватись з чоловіком, який досі перебуває на "Азовсталі".

В ефірі інформаційного телемарафону Наталія Зарицька, дружина бійця "Aзoву", який досі перебуває на території "Азовсталі", розповіла деталі особистої телефонної розмови з чоловіком.

"Мій чоловік вийшов на зв’язок, йому дали 10 хвилин інтернету. Він сказав, що виконуватиме наказ командування - рятувати своє життя і це нелегке рішення для них всіх. Мій чоловік сказав, що це шлях від пекла до пекла",- зазначила Зарицька.

Дружина захисника "Азовсталі" додала, від чоловіка дізналась про трагічну долю бійців, з якими вона була знайома , а також розповіла про відношення її чоловіка до операції порятунку.

"Він розповів, що коли влучив напалм на територію "Азовсталі", в той раз загинули одночасно загинуло 70 хлопців, всі вони згоріли до кісток. Позавчора чоловік телефоном сказав, що за день до того, був найгірший день в його житті і гірше вже нема куди. Він сказав, що вони і так почувалися немов в полоні та в пастці, тепер це буде просто оформлене рішення",- сказала Зарицька.

Крім того, дружина захисника "Азовсталі", яка разом з іншими рідними захисників Маріуполя, перебуває ці дні у Туреччині, подякувала турецькій стороні за вже зроблені кроки підтримки для України.

"Ми тут почуваємося в безпеці, в усі двері, в які стукаємося - їх нам відчиняють. Вчора відбулося дві важливі зустрічі з радником президента Ердогана та першим заступником президента Ердогана у правлячій партії. Розмова була дуже емоційна і відверта. Ми залишаємося поки в Туреччині, тому що маємо надію поспілкуватись особисто з президентом Ердоганом. Але, навіть ті зустрічі які вже відбулися, дають нам надію, що увага всього світу прикута до заводу "Азовсталь" та до долі наших захисників",- акцентувала Зарицька.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не припиняли спроб захопити завод, на якому вели оборону українські воїни.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати близько тисячі бійців, половина з них – тяжкопоранені.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення українських воїнів з "Азовсталі", тривають дуже складні і делікатні переговори.

16 травня дружини і матері захисників Маріуполя провели прес-конференцію у Стамбулі, куди приїхали, щоб зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, висловити йому подяку за заходи з порятунку захисників "Азовсталі".

Пізно ввечері того ж дня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку окупованого Новоазовська.

Згодом командир "Азову" Денис Прокопенко заявив, що "задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу".

17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату оборонців Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Для повернення їх додому планується обмін.

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