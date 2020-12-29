У Нацполіції зауважили, що викрадення юриста фірми, що надавала юридичні послуги замовникові та його компанії, було ретельно сплановано, а підготовка до злочину проходила у кілька етапів.

Колишньому народному депутату, екс-президенту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю повідомили про підозру у замовленні викрадення людини та вимаганні.

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Про це йдеться у відеозаписі, розміщеному на сайті Нацполіції.

Зокрема, згідно з повідомленням, у Києві четверо осіб 8 грудня викрали юриста компанії, яка надавала юридичні послуги підозрюваному. За кілька годин поліцейські затримали виконавців, а згодом встановили і безпосереднього замовника злочину.

«В ході слідства поліцейські з’ясували всі деталі викрадення. Замовником виявися власник відомої будівельної компанії, а організатором - лідер злочинного угруповання, який нині перебуває під вартою за скоєння вбивства», - повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що викрадення юриста фірми було ретельно сплановано, а підготовка до злочину відбувалась у кілька етапів.

«Отримавши всі дані про майбутню жертву, виконавці - члени транснаціонального угруповання - обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силоміць заволоділи його автомобілем і за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 тис. доларів. Через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців та звільнили заручника. Під час викрадення та затримання зловмисники повідомляли про хід подій організаторові, а той своєю чергою – замовнику. Наступного дня затримали й двох співорганізаторів», - розповіли у Нацполіції.

Наразі Микитасю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Справа Микитася: що відомо

Микитасю, а також ще сімом особам інкримінується участь у корупційній схемі, якою Нацгвардії завдано шкоди на 81,64 млн грн.

За даними слідства, у 2000-х роках головне управління внутрішніх військ МВС України (з березня 2014 року - ГУ Нацгвардії України) та ТОВ-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте у 2016-2017 рр. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Вартість цих квартир виявилася на майже 81,64 млн грн меншою за вартість квартир, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Згодом поліція призначила судову оціночно-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську і на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та забудовником.

Проте з’ясувалося, що Микитась у змові з колишнім посадовцем "Укрбуду" домовився з заступником директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтином Дубоносом про внесення недостовірних даних до вищезгаданої експертизи.

За "винагороду" у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн Дубонос занизив ринкову вартість житлового комплексу у більш ніж 11 разів - з 81 млн грн до 7 млн грн. У зв’язку з чим йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Микитасю додатково інкриміновано ч. 3 ст. 369 КК України за надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

2 грудня у НАБУ повідомили, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.

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Автор: Костянтин Гончаров