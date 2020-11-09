Найближчим часом Херсонський міськсуд розгляне клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці затримали українця, який підозрюється у державній зраді та сприянні окупантам під час обшуків у "справах Хізб ут-Тахрір".

Як повідомляє прес-служба прокуратура Автономної Республіки Крим, 7 листопада він намагався виїхати на тимчасово окупований півострів через КПВВ "Каланчак", де і був затриманий.

Встановлено, що з 2012 року підозрюваний обіймав посаду начальника управління транспорту та авіації АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". Після окупації Росією півострова залишився працювати у вказаному товаристві, яке було незаконно перереєстроване за законодавством РФ під назвою "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз". "Використовуючи своє службове становище, щонайменше з 26.03.2019 надавав допомогу окупаційним правоохоронцям, а саме "Службі захисту конституційного ладу Управління ФСБ РФ по Республіці Крим" в організації проведення ряду незаконних обшуків у домоволодіннях представників кримськотатарського народу, які переслідувались за нібито участь в організації Хізб ут-Тахрір", - поінформували у прокуратурі.

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Зазначається, що затриманий "систематично забезпечував окупаційних правоохоронців транспортними засобами при проведенні обшуків", а також для конвоювання незаконно затриманих осіб до СІЗО та "Управління ФСБ РФ по Республіці Крим".

Наприклад, 27 березня 2019 року він надавав транспортні засоби співробітниками окупаційного "Управління ФСБ РФ по Республіці Крим" для проведення на території м. Сімферополя 25 незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, за результатами яких затримано 23 особи.

Українцю повідомили про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

На даний час підозрюваний затриманий. Найближчим часом Херсонський міськсуд розгляне клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про громадянина України Миколу Федоряна.

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Автор: Антоніна Доломанжи