Зокрема, у додатку "Дія" планують запровадити онлайн-сервіс складання іспитів на посвідчення водія.

В Україні зараз проводиться робота над можливістю здавати іспити на водійське посвідчення онлайн.

Про це в етері телемарафону сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Відповідаючи на запитання щодо того, які нові послуги з’являтимуться у 2025 році, він повідомив: "Зараз ми працюємо над цифровізацією центрів ГСЦ. Це центри, які надають послуги водіям. Ми хочемо запустити, ми з міністром погодили, також досить революційну річ. Це пілотування буде, спершу бета-тест такий. Складати іспити онлайн на права, тести, теоретичну частину".

Федоров розповів, що за задумом розробників, використовуватиметься штучний інтелект, який відслідковуватиме модель поведінки людини.

Відео дня

"Також там всі можливості: отримати права, надіслати пошту. Тобто ми хочемо прибрати комунікацію людей з центрами ГСЦ. Купівля-продаж авто. Ми вже запустили частину послуг, але працюємо над іншими", - сказав урядовець.

Цифровізація України

Раніше у "Дії" запустили сервіс з отримання онлайн-дозволів на зброю. Таким чином, документ стало можливо отримати як у сервісах Міністерства внутрішніх справ, так і в застосунку.

За словами Федорова, завдяки новому сервісу в "Дії" цифровий дозвіл на зброю можна згенерувати миттєво з Єдиного реєстру зброї і переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа.

У Дії" користувач отримуватиме сповіщення про закінчення терміну дії документа, а продовжити дозвіл можна онлайн через сайт МВС.

Вас також можуть зацікавити новини: